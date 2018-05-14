"Ужасный эксперимент": ЧП с отравлением школьников газом распространяется по Европе

В Павлограде эвакуировали учреждение, а к расследованию в Черкассах подключилась СБУ

В Украине — еще один случай отравления неизвестным веществом, жертвами которого стали школьники. В этот раз ЧП, напоминающее инциденты в Черкассах и Новомосковске, произошло в Павлограде Днепропетровской области.

Как сообщила "Сегодня" пресс-служба облуправления ГСЧС, в пятницу около полудня завхоз школы №15 города Павлоград вызвала спасателей, потому как в здании произошло ЧП.

"Завхоз сообщила, что на первом этаже в санузле был распылен газ неизвестного происхождения, после вдыхания которого появилось першение в горле, — заявили в пресс-центре. — По прибытии бригады спасателей было установлено, что в этот момент в школе находилось около 680 учеников. С помощью персонала школы все дети были выведены на улицу, учебный процесс был приостановлен. За медпомощью к врачам обратился один ребенок, который отказался от госпитализации".

В ГСЧС добавили, что специалисты гослаборатории взяли пробы воздуха:

"По предварительным данным, угрозы здоровью и окружающей среде уже нет. Полиция начала расследование происшедшего".

Напомним, ранее в Новомосковске Днепропетровской области руководство одной из школ также вызвало спасателей на линейку, где одновременно почти 20 детей почувствовали недомогание.

Тем временем к расследованию массового отравления школьников в Черкассах, которое произошло на линейке 8 мая во дворе школы №8, подключилась СБУ — в спецслужбе не исключают умышленных действий по отравлению.

По словам спикера черкасского облуправления ГСЧС Константина Проценко, на больничных койках остаются около десятка детей из 53 госпитализированных. Пострадавших школьников, которые дважды сдали анализы, теперь отправили на комплексное обследование.

"Скорее всего, на этой неделе дети пройдут УЗИ, кардиограмму и прочие обследования", — сказала нам сестра одного из пострадавших школьников Алина Моргунова.

Черкасские спасатели нам сообщили, что уже наблюдают появление массового психоза.

"В интернете появилось видео, на котором местные жители высказывают свое мнение и опасения, мол, это отравление было чьим-то ужасным экспериментом, якобы кто-то пытался выяснить, как подействует на детей вещество", — рассказали нам в ГСЧС.

Опрошенные нами местные жители говорят:

"Настороженность есть, некоторые начинают паниковать, учебный процесс в нашей школе приостановлен. Итогов исследования медики еще не обнародовали".

Также выяснилось, что эксперты обнаружили несущественное отклонение от нормы показателей питьевой воды, но, по словам спасателей, это не могло повлиять на самочувствие детей.

Польша: такие же симптомы

За последнюю неделю три ЧП в украинских школах оказались не единственными в мире. Польские СМИ сообщили, что в католической школе города Млава невдалеке от Варшавы неизвестным газом были отравлены 11 учеников младших классов. Некоторые ученики почувствовали такие же симптомы, как и украинские школьники (недомогание, рвоту), и персонал школы срочно эвакуировал всех детей. На тот момент в здании находилось около 130 учеников. На место происшествия прибыли медики и правоохранители, эксперты взяли пробы воздуха. Как и в украинских случаях, предварительно никакие опасные вещества не были обнаружены. В итоге лишь предположили, что причиной отравления стал неизвестный газ, следов которого на момент приезда спасателей уже не было.

По неофициальной информации, пятерых учеников медикам пришлось приводить в чувство, их госпитализировали в местную больницу. ЧП в Млаве произошло в один день с происшествием в школе Павлограда Днепропетровской области. При этом и спасатели, и правоохранители Украины не наблюдают никакой связи между этими ЧП, но назвать причины и найти виновных пока не могут.