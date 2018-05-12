Служба безопасности не исключает умышленное отравление детей в Черкассах

В тоже время глава СБУ подчеркнул, что служба не расследует это дело

СБУ не исключает умышленного отравления детей школы №8 в Черкассах. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге 12 мая во время рабочего визита в Черкассы.

"Мы не расследуем этот инцидент, но в рамках той помощи, которую мы оказываем полиции, могу сказать, что, конечно, такую версию мы не исключаем – умышленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", – сказал он.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 мая врачи выписали из больницы 22 детей, пострадавших от отравления неизвестным веществом в Черкассах.

Напомним, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.