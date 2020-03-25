Шмыгаль рассказал, как долго может продлиться карантин

Правительство намерено ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, что предполагает, соответственно, продление всех карантинных мер. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведение в единый режим государственной системы гражданской защиты. Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней и все карантинные мероприятия тоже продлеваются на 30 дней. Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение", – сказал Шмыгаль.

Позже Кабмин принял решение, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. При этом глава правительства отметил, что в случае необходимости ограничение продлят опять или наоборот, закончат раньше.

Напомним, в Украине введен карантин до 3 апреля. При этом уже в 10 областях введены режимы чрезвычайной ситуации из-за вспышек заражений COVID-19. Однако власти пока отказываются от идеи более жестких мер – введения чрезвычайного положения. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта

Накануне у Зеленского заявляли, что оснований для введения чрезвычайного положения нет. Украина не может себе позволить из-за чрезвычайного положения остановить большую часть экономики, говорят в ОПУ.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

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