Штормовое предупреждение и первый снег: синоптики рассказали о надвигающейся непогоде

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине в среду, 18 сентября, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"18 сентября ночью в западных областях, днем на остальной территории Украины – порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.

Кроме того, до конца суток 17 сентября и днем 18 сентября в Киеве также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), как и в среду по Киевской области.

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Кроме того, в ближайшие дни по Украине пройдут дожди, в Карпатах уже в пятницу, 20 сентября, возможен мокрый снег, ночная температура на этой неделе упадет до 4 градусов выше нуля.

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"Завтра временами небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков", – сообщили синоптики.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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