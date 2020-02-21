Пешеходов будут воспитывать штрафами: в Раде нашли метод борьбы с ДТП

За нарушение правил пешеходам нужно будет заплатить от 255 до 680 грн

В Украине невероятно высокое число дорожно-транспортных происшествий, и нередко они происходят по вине пешеходов. В Раде решили увеличить ответственность для них и прописать новые суммы штрафов. Сайт "Сегодня" выяснял, сколько ДТП происходит по вине пешеходов, нужно ли увеличение размера штрафов и к чему это приведет.

Сколько аварий происходит не из-за водителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает увеличить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. В документе сказано, что пешеходы – такие же участники движения, как и все остальные, а вот штрафы для них – несоразмерно маленькие. В пояснительной записке написано следующее:

"В настоящее время значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходят именно по вине пешеходов, которые, грубо игнорируя правила дорожного движения, переходят улицы в непредусмотренных для этого местах, в том числе и в состоянии опьянения".

По официальной статистике патрульной полиции за 2019 год в Украине произошло 160 675 ДТП, из них по вине пешеходов было всего 776 происшествий. Причем 545 ДТП произошло из-за того, что пешеходы переходили дорогу в неустановленных местах, 278 – потому что пешеходы внезапно появились на дороге, а причиной еще 98 ДТП стало то, что пешеходы были в нетрезвом состоянии. Получается, что ДТП по вине пешеходов составляют всего 0,5% от общего количества аварий.

А если рассматривать только смертельные ДТП, то всего в авариях за 2019 год погибло 3454 человека, а в ДТП, совершенных по вине пешеходов — 107 человек, что составляет всего 3%.

"В данном случае я бы обратила внимание на то, что согласно официальной статистики доля смертельных ДТП по вине пешеходов составляет 3%. При этом, основной причиной ДТП с погибшими и травмированными является чрезмерная скорость. Именно над этой проблемой государству нужно приоритетно работать. Среди прочего, нужно запустить систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД и строить безопасную инфраструктуру, которая уменьшила бы скорость автомобильного движения", — рассказала Олеся Холопик, координатор кампании "За безопасные дороги".

Адвокат АО "Кредо" Вадим Володарский в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что официальная статистика занижает количество ДТП, которые происходят по вине пешеходов. Эксперт добавляет, что пешеходы считают, что они всегда правы, а патрульная полиция попросту не реагирует на их нарушения, из-за чего они совершаются все чаще.

"ДТП часто происходят по вине пешеходов. Причем их количество официальная статистика занижает, и существенно. Причина этого — в обвинительном уклоне в отношении водителей по делам о ДТП с пешеходами. Что происходит очень часто? Пешеход нарушил все, что можно (выбежал на дорогу в неположенном месте, ночью в темной одежде и т.п.). Его сбили. Но уголовное производство открывается с целью привлечь к уголовной ответственности водителя. Следствие будет долго выяснять, мог ли водитель избежать наезда. Наше дело в статистике уже попало в графу "ДТП по вине водителя", а не "по вине пешехода". То есть, таким образом, искажается сама статистика причин аварийности", — говорит Володарский.

Как вырастут штрафы и зачем это нужно

В первую очередь, стоит отметить, что проект закона предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но также для велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом и погонщиков животных.

Сейчас нарушения правил дорожного движения для всех этих категорий влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). Если же ПДД нарушил пьяный пешеход, штраф вырастет до 136 грн, а в том случае, если по вине этого человека случилась авария, штраф составит 170 грн.

В законопроекте же предлагают вовсе убрать пункт о предупреждении, а штрафы установить в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн, если произойдет авария.

Роман Горлач, адвокат SBH Law offices отмечает, что Украина остается одним из лидеров в Европе по смертности на дорогах, а у общества сложилось мнение, что в любом ДТП с участием пешеходов всегда виноват водитель, так как автомобиль – это средство повышенной опасности.

"Но это мнение ошибочное. Большой процент ДТП происходит именно из-за нарушений правил пешеходами. Нужно понимать, что за некоторое нарушения пешеход может понести даже уголовную ответственность. Речь идет о нарушениях, которые стали причиной ДТП с летальным исходом. Например, создание аварийной ситуации или переход дороги в неположенном месте. В таких случаях одним штрафом не отделаешься, а наказание может быть даже в виде лишения свободы", — говорит Горлач. В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Эксперт добавил, что идею с усилением ответственности пешеходов стоит оценивать позитивно, но без разработки четкого механизма фиксации нарушений одними изменениями закона не обойтись.

"Нужно выделить серьезный админресурс в виде постоянного патрулирования проблемных участков дороги. А для этого их нужно определить. Также необходимо обеспечить патрульных техникой для фиксации нарушений. Не каждый пешеход захочет признавать свою вину и платить штраф без доказательств нарушения", — пояснил Горлач.

В пресс-службе Федерации работодателей автомобильной отрасли нам сообщили, что законы многих стран написаны так, чтобы с помощью штрафов стимулировать ответственность каждого участника дорожного движения.

"В пример можно привести Польшу, где за переход в неположенном месте последует штраф 50 злотых (309 грн, — ред.), или Бельгию, где за это же нарушение или переход на красный сигнал светофора придется заплатить по меньшей мере 50 евро. В некоторых странах устанавливают штрафы за пользование мобильным телефоном во время пересечения проезжей части", — отметили эксперты.

Есть ли риски

Александр Дяченко, спикер ОС "Ассоциации ответственных перевозчиков" в комментарии "Сегодня" говорит, что теоретически повышение ответственности должно способствовать большей дисциплине со стороны пешеходов.

"Однако отсутствие системы образования пешеходов и сложная процедура фиксации факта нарушения/установления личности виновного в тех случаях, когда пешеход пытается избежать ответственности, по моему мнению, нивелируют влияние от увеличенных штрафов", — отмечает Дяченко.

Действительно, как говорит Олеся Холопик, для того, чтобы привлечь пешехода к ответственности, то есть составить протокол о привлечении к административной ответственности, нужно установить его личность (пешеход должен показать паспорт). А в Украине нет обязанности всегда носить паспорт. Другие же способы установления личности занимают много времени.

"Говоря глобально о системе и размере наказаний за нарушение ПДД, я считаю, что их следует пересматривать комплексно, поэтому все эти размеры штрафов устарели даже в контексте инфляции за десятки лет. По моему мнению, отдельный законопроект, которым повышается ответственность только уязвимых участников дорожного движения, воспринимается как перенос внимания на те факторы, которые объективно не являются главными причинами смертельных ДТП", — добавляет Холопик.

Эксперты уверены, что новый законопроект не приведет к тому, что гражданам массово будут выписывать штрафы: как минимум потому, что фиксирование случаев нарушения ПДД пешеходами — дело непростое.

"С практической точки зрения такая ответственность будет применяться только в тех случаях, когда пешеход не захотел или физически не смог покинуть место происшествия. Соответственно, количество штрафов вряд ли будет отличаться от текущей статистики аварийности по вине пешеходов", — подытожил Дяченко.

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