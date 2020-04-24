Штрафы из-за карантина: юрист рассказал, как отстоять свое право не платить 17 тыс. грн

За полтора месяца карантина, который уже продлили до 11 мая, полиция выявила уже около 8 тыс. нарушений ограничительных мер, в столице – около 900. Часть этих административных дел уже слушается в судах. По прогнозам большинства юристов, вместе с продлением карантина в стране будет увеличиваться и число нарушителей, которых выявит полиция.

Как рассказал нам адвокат Николай Бирюк, в практике которого появилось подобное дело (он защищает интересы "пловца из Гидропарка"), у большинства граждан могут появиться шансы избежать огромного штрафа, если применить несколько простых правил.

"Я ни в коем случае не сторонник нарушений карантина, – говорит Бирюк. – Самое важное, что могу порекомендовать – когда правоохранительными органами составляется протокол, то лишь кратко отвечать. Не следует чего-то требовать от полиции вписывать в протокол. Объясняю почему. Бывает много случаев, когда полицейские составляют протоколы неправильно. Когда граждане требуют указывать конкретную информацию, то тем самым они помогают полиции составить протокол правильно. То есть, вредят сами себе. Другими словами, выход один: не подсказывать, ничего не требовать, кратко отвечать. О неправильном составлении протокола нужно говорить лишь в суде".

При этом адвокат отметил, что в Украине нет закона, который обязывает носить маску.

"Соответственно, нет и ответственности за неношение маски", – уточнил он.

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По словам Бирюка, постановления Кабмина в данном случае недостаточно.

"Как у юриста и адвоката, у меня есть ряд вопросов. Например, какие маски нужно носить – это непонятно, потому как нет стандартов. Нигде не прописано то, как именно нужно носить маски – прикрывать рот или нос, или то и другое. То есть, чем предусмотрены все эти моменты? Все эти вопросы можно задавать и правоохранительным органам, и суду".

Напомним, ранее эксперты составили прогноз того, как Украина сможет выходить из карантина.

Также сообщалось о том, как страны Европы постепенно выходят из карантина. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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