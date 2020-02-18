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Штурм позиций ВСУ на Донбассе: прокуратура готовит наказание для оккупантов

18 февраля, 16:53

Боевики настреляли на две статьи Уголовного кодекса Украины

После сегодняшней попытки прорыва боевиков, в результате которой был убит боец ВСУ и еще пятеро получили ранения, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины с убийством или тяжкими последствиями), ч. 5 ст. 260 (Участие в незаконном вооруженном формировании, повлекшие гибель человека) УК Украины.

"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

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В ОГП подчеркнули, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс прокуратура уголовное производство Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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