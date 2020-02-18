Штурм позиций ВСУ на Донбассе: прокуратура готовит наказание для оккупантов

После сегодняшней попытки прорыва боевиков, в результате которой был убит боец ВСУ и еще пятеро получили ранения, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины с убийством или тяжкими последствиями), ч. 5 ст. 260 (Участие в незаконном вооруженном формировании, повлекшие гибель человека) УК Украины.

"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

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В ОГП подчеркнули, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

Как сообщали новости "Сегодня", штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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