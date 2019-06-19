Швейцария призвала Россию отпустить украинских пленных моряков
Освобождение военнопленных украинцев послужит "определенным позитивным сигналом"
России пора освободить 24 украинских украинских моряков, которые были взяты в плен в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
С таким призывом обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
"Пришло время для осуществления определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что эту ситуацию нужно уже решать", – сказал он.
Кассис назвал освобождение моряков "определенным позитивным сигналом" и обещал, что его страна продолжит применять для этого дипломатические и гуманитарные средства.
Напомним, что ранее с требованием отпустить военнопленных моряков ВМС Украину Кремль призвал и специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он также напомнил, что украинских моряков незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию.
Мы также писали, что Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков.
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