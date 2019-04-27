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Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

27 апреля, 11:00

Председатель КНР подчеркнул важность укрепления связей с Украиной

Фото: Getty Images

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин  поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

В поздравительной телеграмме, которую отправили Зеленскому 24 апреля, председатель отметил "успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей".

Председатель КНР также подчеркнул важность укрепления связей с Украиной и заявил, что страна готова сотрудничать в интересах народов двух стран.

Также, 22 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя итоги президентских выборов на Украине, рассказал, что Китай уважает выбор украинцев и планирует продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов.

Кроме председателя КНР Владимира Зеленского поздравили и лидеры других стран. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

Напомним, во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколовокружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


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Тег поздравление, президент Украины, выборы 2019

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Сегодня

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