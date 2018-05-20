"Сильно" и "Героям слава": в сети выложили яркое видео об украинской армии

Автор предложил вспомнить, как часто подобные ролики показывают по ТВ

Активист "АвтоМайдана" Виталий Уманец на своей странице в Facebook опубликовал яркое видео, посвященное Вооруженным силам Украины и предложил вспомнить, как часто подобные ролики демонстрируются на телевидении.

"Сильно. Кто смотрит телевизор, скажите, вы часто на наших каналах видите подобные ролики?" – написал он.

Также Уманец добавил, что его мать – воспитатель в детском саду и "она не понимает, почему таких видео сейчас практически нет на украинском телевидении".

"Задались этим вопросом, потому что нужно было маме скачать видео для уроков патриотического воспитания в детсаду. Это покажет детям в первую очередь", – резюмировал он.

Стоит добавить, что на кадрах самого ролика демонстрируется украинская бронетехника, вертолеты, ракетное и артиллерийское вооружение в момент стрельбы, а на фоне звучит патриотическая композиция.

Напомним, ранее мы писали о 43 обстрелах, которые боевики устроили на протяжении суток 18 мая. При этом враг активно использовал артиллерию и минометы крупных калибров. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Кроме того, в штабе рассказали об уничтожении снайперской пары боевиков в районе поселка Торецкое, где украинский сержант вызвал огонь на себя и помог подразделению обнаружить и уничтожить противника.

Также стоит напомнить о ночном бое украинцев с диверсантами боевиков, во время которого двое врагов были убиты и еще три получили ранения.