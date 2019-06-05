Сильные дожди, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине

В некоторых областях Украины сегодня серьезно будет бушевать погода, объявлено штормовое предупреждение

Фото: Сегодня

Июньская погода в Украине продолжает проходить с дождями, грозами и сильным ветром. Но температура воздуха при этом остается высокой, местами до +30 градусов. Сухо и солнечно сегодня будет только на востоке страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе и севере страны дожди с грозами пройдут во всех областях, но будет тепло – 25-27 градусов.

В центральных областях также везде мокро, но дожди усилятся. Температура воздуха до 25-28 градусов.

А вот в восточных областях почти везде сухо и солнечно, за исключением Днепропетровской области – там дождь с грозой. Температура воздуха до +30.

Юг страны также будут поливать дожди, в Херсонской и Николаевской областях ожидаются сильные осадки, но будет жарко – до +29.

В то же время синоптики предупреждают о граде и шквалах 15-20 м/с в отдельных районах (кроме северных и восточных областей).

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны.

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