Сильные дожди и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

В ряде областей сегодня будет бушевать непогода – синоптики рассказали, где ждать "бурю"

Фото: Pixabay

В Украину потихоньку возвращается тепло, но сегодня объявлено штормовое предупреждение – в более чем половине областей страны ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что похолодание в Украине уже подходит к концу. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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