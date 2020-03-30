Силовики раскрыли схему незаконного экспорта масок в Испанию: обыски прошли в трех областях

Силовики раскрыли незаконную схему экспорта медицинских масок в Испанию по заниженной цене.

Об этом сообщает Госпогранслужба и Офис генпрокурора.

Правоохранители провели обыски на 8 объектах (склады, предприятия, офисы, жилища) в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. Были изъяты документы, флешки и жесткие диски, ноутбуки, банковские карточки, черновые записи, а также 243 тыс. долларов и 14,5 тыс. евро.

По данным следствия, ряд должностных лиц украинских предприятий продали 300 тысяч медмасок гражданину Китая по цене чуть более 1 грн за штуку, тогда как рыночная цена этой партии составляла почти 61 млн грн. В дальнейшем китаец путем упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, отправил маски в Испанию.

По предварительным подсчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 млн грн. Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий.

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Имя гражданина Китая было указано в документах, которые ранее обнародовал глава таможни Максим Нефьодов, после того как Госбюро расследований начало производство, в котором подозревались киевские таможенники.

Маски в Испанию отправил некий Ли Чан И. Он был зарегистрирован как ФЛП в Киевской области. Также он является соучредителем общественной организации "Китайская диаспора в Украине" и киевского учебного центра китайского языка "Хуа Ся".

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Фото: facebook.com/max.nefyodov

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало журналистское расследование.

Мероприятия проводила следственно-оперативная группа с участием оперативных сотрудников Восточного регионального управления ГПСУ, военнослужащих мобильного пограничного отряда "Дозор", следственных следователя управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее глава таможенной службы Максим Нефьодов объяснил, что поставка медицинских респираторов из Украины в Испанию происходила по легальному контракту, заключенному до объявления карантина и запрета на экспорт соответствующих товаров.

Как известно, Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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