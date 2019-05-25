Символические кораблики, плакаты и письма – как в Украине поддержали пленных моряков, фото и видео

Люди вышли поддержать пленных моряков с плакатами, фотографиями и символическими корабликами

В украинских городах люди выходят на акции в поддержку захваченных Россией украинских моряков. Сегодня в немецком Гамбурге состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву, касающегося временных мер в деле "Украина против России". Украинцы собираются на акции, чтобы выразить свою поддержку пленным.

На акцию в Киеве собралось чуть больше ста человек, пишет "Громадське". Они выкрикивают имена каждого из 24 моряков, содержащихся в России и призывают других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Вспомни о моряках! Освободи моряков, освободи море" и "Вспомни о моряках. Клетка не сломит морского волка", а также бумажные кораблики.



















В центре Запорожья на бульваре Шевченко участники мероприятия принесли с собой национальные флаги, флаг ВМС и бумажные кораблики, которыми символически украсили информационный стенд с портретами пленных военнослужащих. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы не просто хотим напомнить об их судьбе, но и поддержать. Они полгода в плену, и мы не хотим, чтобы о них забыли, чтобы они думали, что о них забыли. Хотим, чтобы они знали, что Украина о них помнит и ждет домой", – рассказал организатор акции в Запорожье Александр Лебедь.

Участники акции в знак поддержки пленных моряков запустили в фонтан бумажные кораблики.

В Чернигове представители власти и общественности, неравнодушные горожане собрались в сквере Богдана Хмельницкого. Мероприятие в Чернигове проходило в рамках всеукраинской акции "Вспомни о моряках. Полгода в плену".

Организаторами акции выступили представители нескольких политических сил и общественных организаций, но мероприятие проходило без партийных флагов и символики. Участники акции держали в руках плакат с надписью: "Держитесь!".

"Мы пришли с бумажными корабликами и государственными флагами, чтобы напомнить жителям Чернигова, что наши украинские моряки находятся в плену уже полгода", – отметила одна из организаторов акции.

В Ивано-Франковске активисты разложили на площади перед Ратушей столы и стулья. Люди писали письма пленным морякам, сообщает издание "Репортер".

Кроме этого прохожие могли поставить свою подпись на флаге и в обращении к президенту Украины. Далее, символически участники акции запустили маленькие бумажные кораблики в фонтан.

































Жители Николаева вышли к мемориалу "Струны памяти", чтобы вспомнить и назвать каждого моряка, который сейчас находится в застенках "Лефортово". Об акции сообщает "Інше.ТВ" Горожане разместили голубые и желтые бумажные кораблики с названиями захваченных кораблей в чаше сухого фонтана. В этом был особый символизм: моряки в неволе – это что корабли на суше. Также дети возложили цветы к мемориалу.











Также акция в поддержку моряков прошла в Харькове, сообщает 057.ua. Жители города вынесли три корабля, как символ захваченных катеров и буксира. Их запускали в фонтане перед театром. Возле фонтана участники коллективно изготавливали кораблики из голубой и желтой бумаги и также запускали их в фонтан. После акции волонтеры отправились от ХНАТОБа к Генконсульству Российской Федерации, чтобы отдать символические корабли представителям российской стороны.































Ранее сообщалось, что Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право. По ее словам, Киев и Москва должны до 25 июня отчитаться о выполнении решенияТрибунала. При этом дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, а не Международный трибунал по морскому праву.

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