Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Украины

Сегодня, 12:53

Грозы ожидаются во всех областях Украины, кроме восточных регионов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В большинстве областей Украины, кроме восточных регионов, 28 июля ожидаются грозы, местами град, шквальный ветер, а также большое количество осадков в северных областях страны. Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.

"28 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами сильные дожди", — указано в сообщении.

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Отметим, что мощные циклоны с Атлантики на протяжении недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.

Также мы сообщали, что из-за непогоды в Украине без электричества остались 141 населенный пункт. Больше всего пострадала Запорожская область.

Кроме того, стоит отметить, что терпеть дождливую погоду осталось недолго. Синоптики и вовсе прогнозируют жару до +38. Циклон, который висит над Черным морем и поливает Украину дождями, очень скоро отправится в Европу.
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"Сегодня"

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