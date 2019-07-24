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Синоптики порадовали украинцев комфортным прогнозом погоды

24 июля, 09:32

По всей Украине пройдут дожди

Фото: Сегодня

В среду, 24 июля, дожди накроют всю территорию страны, температура воздуха опустится до +28. Об этом сообщили в УкрГидрометцентре.

По данным синоптиков, в западной и восточной, северной и южной частях страны сегодня дожди. В западных областях температура воздуха днем достигнет +23 – +25, ночью ожидается +13 – +15. В центре страны температура воздуха днем тоже +23 – +25, ночью ожидается +14 – +16.

Синоптики отмечают, что на востоке страны температура воздуха достигнет +24+26, ночью ожидается +15+17. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях температура воздуха днем достигнет +26+29, а ночью ожидается +16+18. В Крыму и Крымской области также дожди. Температура воздуха днем достигнет +26+29, а ночью ожидается +17+19.


Тем временем в Европу возвращается аномальная жара

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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