Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий
В большинстве центральных областей – сильные грозы
В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.
Напомним, что циклон Otto, который движется с территории Прибалтики, достаточно холодный, но окружен жаркими атмосферными фронтами. Поэтому вдоль циклонического атмосферного фронта, который как раз в четверг, 27 июня, придет в Украину, ожидаются дожди и грозы.
Поэтому летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди.
А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.
Но главное – не оставляйте детей и животных запертыми в автомобилях. Почему – читайте в материале "Сегодня".
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