Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий

26 июня, 14:58

В большинстве центральных областей – сильные грозы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики. 

Напомним, что циклон Otto, который движется с территории Прибалтики, достаточно холодный, но окружен жаркими атмосферными фронтами. Поэтому вдоль циклонического атмосферного фронта, который как раз в четверг, 27 июня, придет в Украину, ожидаются дожди и грозы

Поэтому летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Но главное – не оставляйте детей и животных запертыми в автомобилях. Почему – читайте в материале "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, штормовое предупреждение, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сырой и холодный балтийский циклон ворвется в Украину: какими будут перепады температур

Сегодня, 12:10

На смену летнему сухому зною придут прохладные ливни, которые продержатся несколько дней

Жара окончательно вытеснила дожди из Украины: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:20

Украинцы продолжают изнывать от жаркой погоды, и до похолодания осталось дотянуть совсем немного

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

«Я простила маму» — история девочки из детдома

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Эвелина Хромченко показала себя в 17 лет

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь