Синоптики предупредили о сильных ливнях с градом в некоторых областях Украины

На западной Украине возможны сильные дожди и порывы ветра

Фото: marshrutca.ru.

В Украине на завтра объявили "желтый" уровень опасности из-за града и шквалов. Об этом сообщили Укргидрометцентре.

"29 мая в западной части грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.

Отметим, что в последние дни весны и первый день лета в Украине будет наблюдаться экспансия дождя с грозами, которая будет продвигаться с запада на восток. При этом, как прогнозирует Украинский гидрометцентр, все эти дни будет удерживаться довольно высокая температура воздуха, лишь в некоторых западных регионах будет наблюдаться похолодание.

Напомним, ранее мы сообщали о непогоде, которая накрыла Житомирскую область. Там 16 мая по пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Кроме того, раньше непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.

А вот на Закарпатье и Прикарпатье из-за сильных ливней начался паводок, затопило сотни домов и угодий.

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