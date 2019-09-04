Ураган с градом: в Украине объявлено штормовое предупреждение

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Спасатели выпустили предупреждение о грозах и шквалах в ряде областей Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, днем 4 сентября в большинстве центральных, Одесской и Николаевской области гроза, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", – отметили в ведомстве.

По словам синоптика Натальи Диденко, на востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области все еще будет сухо и жарко – 26-32 градуса.

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В Укргидрометцентре отмечают, что завтра дожди накроют весь центр и север страны, а также заденут немного западные и южные области.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине почти везде зной и по-настоящему летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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