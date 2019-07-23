Синоптики рассказали, какой будет погода в среду

В Киеве 24 июля самая высокая температура днем была 34,9° в 2009 году, самая низкая ночью 9,4° в 1906 году

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Украине в среду, 24 июля, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса, довольно прохладная на северо-западе страны и теплая – на юго-востоке. Об этом передает Укргидрометцентр.

Ночью в северных и восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а днем по высей Украине, кроме юга и Карпатского региона, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В Киеве 24 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июля самая высокая температура днем была 34,9° в 2009 году, самая низкая ночью 9,4° в 1906 году.

В Украине в четверг, 25 июля, в большинстве областей ночью кое-где прогнозируется небольшой дождь, днем – умеренные грозовые дожди; лишь в западных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 29°.

В Киеве 25 июля ночью возможен небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 утра вторника, 23 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы и Приморского 22°, в реке.Днепр в пределах Киева 20°.

Тем временем в Европу возвращается аномальная жара.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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