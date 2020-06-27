Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг министра здравоохранения

Эпидемическая ситуация в стране в последнее время ухудшилась

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучил последние данные относительно коронавируса.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 42 065, летальных случаев – 1110, выздоровел 18 701 человек. Только за последние сутки были зафиксированы 948 новых случаев и 24 человека умерли.

В тренде Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 42 тысячи

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19. Говоря о вспышке коронавируса в последние пару недель, он отметил, что при соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы.

Кроме того, Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах страны могут снова остановить общественный транспорт. По его словам, ситуация будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных коронавирусом и ряда других показателей.

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