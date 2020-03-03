Скалецкая разъяснила, нужно ли закрывать границу из-за коронавируса

Оснований для закрытия границ Украины из-за вспышки в мире коронавируса нет, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эксклюзивном интервью программе "Сегодня".
"Ни одна европейская страна, где зафиксировано намного больше случаев коронавируса, не приняла такого решения", – подчеркнула Зоряна Скалецкая.
Министр здравоохранения также отметила, что во всех регионах Украины медики имеют алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус.
Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вирус обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. В Украину мужчина с женой прибыли 26 февраля и во время контроля на границе каких-то симптомов заболевания у пары не обнаружили.
Поскольку мужчина бывал в странах, где распространен коронавирус (Италия стала главным очагом эпидемии в Европе), ему посоветовали провести время в самоизоляции, и уже спустя пару дней у украинца проявились симптомы заболевания.
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