Скандал с хором им. Веревки: худрук коллектива готов уволиться

Зеновий Коринец пойдет на все, лишь бы не навредить коллективу

Художественный руководитель хора им. Веревки готов уволиться. Фото: скриншот

Участие Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Григория Веревки в номере "Квартала 95" может оставить любимый многими коллектив без художественного руководителя.

На фоне скандала вокруг высмеивания поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой генеральный директор коллектива Зеновий Коринец готов написать заявление об увольнении, о чем заявил лично в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виноват. Если они считают, что я принял решение об исполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда – эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативной песни", – сказал Коринец.

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Кроме того, чтобы не допустить прекращения финансирования хора (по словам Коринца, коллективу ежемесячно выделяется из бюджета около 2,6 млн гривен), худрук готов написать заявление на увольнение.

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"Если потребуется – да. Потому что коллектив в этом не виноват", – подчеркнул он.

Зеновий Коринец добавил, что "готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу".

Напомним, ранее он объяснил, каким образом академический хор согласился посмеяться над поджогом дома Гонтаревой.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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