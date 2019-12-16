Скандал со "Звездой" в Киеве: пропагандистам Кремля запретили въезд в Украину

Российские журналисты попали в Украину обманом - утаили, что работают в СМИ

Работница телеканала "Звезда" Диана Сирази в Киеве. Фото: скриншот

Пропагандисты "Звезды" – официального телеканала Министерства обороны РФ – которые на прошлой неделе прилетели в Украину и сделали репортаж из Киева, утаили, что работают в СМИ.

Об этом, как передает "Украинская правда", сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева в Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", – сказал он.

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В пограничном ведомстве отметили, что работники прокремлевского канала пересекали границу как обычные иностранцы, утаив то, что они являются представителями СМИ и в частности "Звезды".

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По этому поводу спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская добавила, что, поскольку телеканал российской армии находится под санкциями СНБО Украины, теперь побывавшим в Киеве репортерам, включая журналистку Диану Сирази, запрещен въезд в Украину на 3 года.

Напомним, 10 декабря на итоговой пресс-конференции после саммита "Нормандской четверки" в Париже украинский президент Владимир Зеленский предложил российским журналистам "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит".

После этого пограничники в аэропорту "Борисполь" отказались впускать в Украину работников российского пропагандистского телеканала "НТВ" - телеведущего Сергея Савина и другую журналистку.

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