Скандал со "Звездой" в Киеве: пропагандистам Кремля запретили въезд в Украину

Пропагандисты "Звезды" – официального телеканала Министерства обороны РФ – которые на прошлой неделе прилетели в Украину и сделали репортаж из Киева, утаили, что работают в СМИ.
Об этом, как передает "Украинская правда", сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Журналисты "Звезды" улетали из Киева в Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", – сказал он.
В пограничном ведомстве отметили, что работники прокремлевского канала пересекали границу как обычные иностранцы, утаив то, что они являются представителями СМИ и в частности "Звезды".
По этому поводу спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская добавила, что, поскольку телеканал российской армии находится под санкциями СНБО Украины, теперь побывавшим в Киеве репортерам, включая журналистку Диану Сирази, запрещен въезд в Украину на 3 года.
Напомним, 10 декабря на итоговой пресс-конференции после саммита "Нормандской четверки" в Париже украинский президент Владимир Зеленский предложил российским журналистам "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит".
После этого пограничники в аэропорту "Борисполь" отказались впускать в Украину работников российского пропагандистского телеканала "НТВ" - телеведущего Сергея Савина и другую журналистку.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк