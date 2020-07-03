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Скандальные обыски в бригадах ПВО расследуют как диверсию

3 июля, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

В ГБР расследуют действия своих детективов и представителей СБУ

После скандала с масштабными обысками в ракетных бригадах, на которые жестко отреагировал президент Владимир Зеленский, было открыто уголовное производство по статьях о диверсии и превышении власти.

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Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований.

"Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ во время изъятия воинского имущества открыто уголовное производство по факту возможной диверсии", – говорится в сообщении.

В Бюро также отметили, что в рамках служебного расследования были отстранены от должностей руководители территориального управления ГБР в Хмельницком, глава следственного подразделения ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники.

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Напомним, во время масштабных обысков в трех воинских частях зенитно-ракетных бригад было изъято важное оборудование, необходимое для отражения воздушной атаки.

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Позже стало известно, что выемка приборов проводилась в рамках расследования возможных злоупотреблений при их закупке.

Стоит добавить, что это не первое расследование хищений в оборонной сфере. Так, руководство одного из предприятий заявило, что за 10 лет государственный оборонный концерн претерпел ущерб на 896 млн гривен.

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расследование ВСУ диверсия противоракетная оборона пво обыски детективы ГБР

Источник: Сегодня

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