/ Фото: Pixabay

Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября Христина Коновалова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg 2019-08-03T07:19:00+03:00 Украина Старшие классы покупают авторские рюкзаки, а детвора любит блестки

Первый звонок прозвенит только через месяц, но родители уже прикидывают, во сколько же обойдется собрать ребенка в школу? "Сегодня" изучили для украинских семей цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках.

Что в моде

По данным маркетплейса Prom.ua, в этом году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется выложить порядка 3,5 тыс. грн. Этот примерно на 500 грн больше, по сравнению с 2018-м (см. инфографику). Причем больше всего придется выложить за набор толстых тетрадей (255 грн — 15 шт.), рюкзак (478 грн), демисезонную обувь (370 грн), детскую рубашку (295 грн), так как за год эти товары в среднем подорожали на 80—130 грн.

Эксперты отмечают, что сегодня моду на школьные наряды задают лидеры мнений и дети-блогеры Instagram, Youtube.

"Ориентируясь на них, дети просят покупать такие же игрушки и одежду, как у их кумиров", — отмечает руководитель покупательского маркетинга Prom.ua Татьяна Жицкая.

По ее словам, младшие девочки интересуются пайетками, носят обручи-ушки и играют с куклами LOL.

"С 4-го класса школьницы покупают чокеры, пользуются детской косметикой и любят стикер-буки", — говорит Жицкая.

/ Фото: Сегодня

А вот среди старшеклассников и студентов популярны индивидуальные вещи. Например, востребованы кардиганы. Причем чаще заказывают модели прямого кроя или оверсайз с крупным вязаным орнаментом, однотонные, без пуговиц и застежек. Такая одежда для ребенка стоит около 350 грн, а изделия для старшеклассников обойдутся в 500—2000 грн, отмечают аналитики площадки авторских товаров Crafta.ua.

Помимо этого, школьники выбирают вместительные рюкзаки, часто из кожи, а сумки — из прочной ткани, например, парусины или хлопка с пропиткой от дождя. Для старшеклассников важно, чтобы внутри сумок было отделение для ноутбука или планшета. Цвета — предпочитают хаки, синий, коричневый, темно-красный. Такие авторские вещи обходятся в 1—1,5 тыс. грн.

А еще мебель

Перед школой родители также заказывают мебель под учебники и школьные принадлежности.

"В основном покупают стеллажи и полки для книг. Мастера создают их в форме облаков, самолетов, домов, ракет и даже рыб. Часто их делают по индивидуальным размерам, подбирают цвет, добавляют имя ребенка или спецпокрытие, на котором можно рисовать мелом", — уточняет руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.

Такие полки для книг стоят от 300 грн, а стеллажи — от 700 грн.

И развивающие игрушки

Внешкольное развитие детей — важный тренд для родителей, который особенно проявился последние 3—5 лет, говорят эксперты. Поэтому во многих семьях высоким спросом пользуются курсы по ментальной арифметике.

"За 2 года на волне детских развивающих методик спрос на обучающие игрушки вырос в 3 раза. Онлайн заказывают счеты для ментальной арифметики, раскраски по номерам и конструкторы", — отмечает руководитель Bigl.ua Андрей Здор.

На эти товары покупатели тратят в среднем 430 грн.

Барахолка: ищем банты и учебники

Если семья не располагает свободными средствами, можно приобрести для ученика и бывшую в употреблении одежду. Тем более что многие вещи детвора не успевает износить, поэтому реально купить товары почти в идеальном состоянии. Так, на сайтах объявлений можно найти на 11-летнего мальчика брюки в мелкую полоску (150 грн), белую рубашку и черную жилетку (по 100 грн). А рюкзак фиолетового цвета для подростка обойдется в 200 грн. В паре с ним на ребенке будет хорошо смотреться спортивный костюм розового цвета за 100 грн. Еще можно стать владельцем счетных палочек (15 грн), двух пар бантиков (35 грн), пенала (30 грн), а также комплекта учебников по математике, украинскому, чтению, английскому, природоведению для 4-го класса (300 грн) и туши для каллиграфии (45 грн).

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что все украинские школы подключат к интернету. Правительство выделяет на это 1 млрд. гривен, часть денег пойдет на закупку компьютеров.

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