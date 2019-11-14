Скоро зима, а в Украине до +17 – аномально теплая погода продолжится

До начала календарной зимы осталось две недели, а из Украины никак весенняя погода не уйдет

/ Фото: Pixabay

Зимой в Украине пока и не пахнет. 15 ноября и в последующие ближайшие дни будет довольно высокая как для середины ноября температура воздуха – в районе 14 градусов, а местами до +17. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, над Италией сформировался мощный циклон с сильными ливнями и даже снегом в горах.

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Однако этот итальянский циклон будет уравновешивать антициклон, который заглянул в Украину – у нас будет сухая погода и периодично туманы.

"На западе Украины, возможно, выпадет немного небольшой дождь, однако также – ничего существенного. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы. Температура воздуха низкой будет на севере Украины – 7-11 градусов, на востоке и в центре – 8-13 градусов, на западе – 10-14 градусов, на Закарпатье до +17, в южной части – 12-17 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 15 ноября осадки маловероятны, ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3, а днем свежо – 8-9 градусов.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни существенного изменения погоды не ожидается и температура воздуха и далее будет в районе 7-13 градусов и без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Мариуполе была зафиксирована рекордно теплая для ноября погода. Более того, на побережье Азовского моря можно было встретить загорающих.

А тем временем зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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