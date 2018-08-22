Сломать палец в шлепанцах и выпасть из гамака: ТОП-5 летних травм украинцев

Лето – горячая пора для врачей. Оказывается, в эти месяцы работы у них в разы больше, чем даже зимой. Ведь именно летом можно получить самые нелепые травмы. Журналисты "Сегодня" составили рейтинг опасных мест, где можно пораниться, и где стоит быть максимально осторожными.

Первое место в списке занимают травмы на воде. Летом люди больше проводят времени на открытом воздухе и активно, поэтому все травмы связаны с какими-то активными видами спорта и отдыха у воды.

Киевлянка Юлия ударилась коленом об камень во время купания. Кроме того, на пляже есть риск порезаться битым стеклом. Если такое произошло – немедленно обращайтесь к врачу. В воде очень большое количество инфекций, поэтому хирург должен обработать эту рану правильно, чтобы дальше она не гноилась, не было никакой гангрены, абсцесса и так далее.

Второе место – травмы на огороде. По словам медика, они особенно опасны, и могут надолго уложить вас на больничную койку. Все работы на огороде и все травмы, которые люди получают там, – это раны грязные, туда попадает земля и соответственно человек может заболеть столбняком.

Третья позиция рейтинга – травмы на отдыхе. Их можно испытать, даже если вы предусмотрительно избегаете активности. Опасность подстерегает вас, даже если вы решили понежиться на солнышке в гамаке. Конструкция не устойчивая и можно перевернуться и упасть. В лучшем случае получите забой, в худшем – сломаете конечность.

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Четвертое место. Особенно осмотрительными нужно быть и любителям открытой обуви. Владимир повредился на входе в магазин, ведь шел в открытых шлепанцах: ударился мизинцем об дверной проем и сломал себе палец – это была нелепая травма.

И пятая ступень – это ожоги, причем не только солнечные. Из-за постоянного отключения горячей воды украинцы обжигаются той, которую греют в кастрюлях. Киевлянка Таша вылила кипяток просто себе на голову. Ярослав подтверждает – в случае ожога нельзя терять ни минуты.

"Главное место ожога увлажнять и охлаждать в первую очередь – это промывание под проточной водой 10-20 минут, не менее. Потом уже можно накладывать мокрые повязки. Самый эффективный классный вариант – это гелевые повязки, специальные повязки для ожогов, которые сделаны из геля", – рассказал он.

После первичной обработки пораженного места – обязательно обратитесь к врачу. Он окажет квалифицированную помощь и подскажет, как избежать шрамов.

Как сообщалось, с начала года на водоемах Украины погибли почти 900 человек. Только за одну неделю августа число жертв на водоемах превысило 80 человек.

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