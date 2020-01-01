Словом года в Украине стало "диджитализация": готовы ли украинцы к цифровой революции

Слово "диджитализация" назвали словом года в Украине! Этот англоязычный термин означает цифровую революцию. Украинские ученые прогнозируют нам, в 2020 году настоящий технологический прорыв. С помощью смартфона будем массово заказывать госуслуги, платить за квартиру, покупать товары. Но все ли украинцы готовы к тотальной цифровизации?

Интернет, смартфон и разговоры по видеосвязи – лучшие развлечения на пенсии. Шестидесятилетняя Ольга пишет нам о своих увлечениях в мессенджере одной из социальных сетей. После делает селфи и снимает обращения:

"Хорошо владею компьютером, принтером, сканером. Я люблю делать селфи на смартфоне".

Женщина уже несколько лет подряд общается с подружками исключительно через интернет.

"Мне нравится, это же современная техника. Люблю пользоваться электронной почтой, потому что электронной почтой можно отсылать своим друзьям письма, общаться, люблюViber, WatsApp".

А вот Светлана с подругой предпочитают встретиться и поговорить с глазу на глаз. Соцсетей и гаджетов – избегают.

"Я такое не знаю, это может молодежь такое знает. Я таким даже не интересуюсь", – отмечает она.

Пример сознательного отказа от современных цифровых технологий демонстрирует и Валентин:

"У меня сын придет, и я говорю на те отвернешься от является тот штуки? Что это за мир такой электроники?".

Тогда как молодое поколение утверждает: интернет открывает новые возможности пожилым людям:

"Это будет легче найти работу. Сидит бабушка в офисе, делает табличку в Excel, заполняет графики, переводит тексты", – рассказывает Герман, который научил бабушку, которая живет в Израиле, пользоваться соцсетями. Теперь, несмотря на расстояние, они всегда на связи: "Моя бабушка пользуется компьютером: скайп, социальные сете. Мы все контактируем по видеосвязи или фотографиями".

Опытный IT-специалист Александр Кушнир убеждает: овладеть современной техникой легко. Большинство программ интуитивные и имеют понятные объяснения украинском языке:

"Не нужно покупать дорогие гаджеты, не нужно проходить какие-то новые курсы. Достаточно проконсультироваться со своими детьми или внуками".

Тем временем в Украине пенсионерам начнут объяснять молодежный сленг: Министерство цифровой трансформации взялось за дело. Новости "Сегодня" выяснили, что знают пенсионеры о сленге и насколько им это интересно. Толкование некоторых слов чиновники уже выставили в Facebook, но уверенным пользователям этот сетевой сленг знаком.

Напомним, ранее мы писали о том, как старшее поколение захватывает интернет в Украине и мире. Пенсионерка из Одессы освоила Photoshop, а женщина из Хорватии ведет бьюти-блог в 80 лет. Появляются геймеры в возрасте, а за рубежом проводят специальные чемпионаты с вознаграждением для тех, кому за 50.

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