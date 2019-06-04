Служить и защищать: как украинские копы рискуют, спасая детей и взрослых

На счету полицейских – сотни человеческих жизней, спасенных с риском для здоровья

Фото: patrol.police.gov.ua.

Резонансная история с гибелью пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, попавшего под огонь двух пьяных копов, развлекавшихся стрельбой по банкам, оказалась все-таки явлением нехарактерным для отечественной правоохранительной системы.

Ведь украинские полицейские значительно чаще руководствуются лозунгом "Служить и защищать" и помогают сохранить человеческие жизни, в том числе – и детские.

Вот лишь некоторые такие случаи:

Так, 1 июня 2019 года в Хотине Черновицкой области оперативник отделения полиции Иван Дудчак спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

17 мая 2019 года в Краматорске Донецкой области правоохранители спасли четырехлетнего ребенка, который находился в антисанитарных условиях, и определили его в детское медицинское учреждение города.

21 февраля 2019 года в Харькове полицейский охраны спас пассажиров маршрутного автобуса от жуткого ДТП .

10 февраля 2019 года в Кременчуге Полтавской области патрульные полицейские помогли вытащить из горящей квартиры женщину и двух детей.

19 января 2019 года четверых детей вынесли из горящего дома полицейские в Черниговской области .

16 января 2019 года в Сумах полицейские спасли годовалого ребенка, который едва не замерз на 10-градусном морозе.

27 декабря 2018 года Евгений Ткаченко, инспектор управления патрульной полиции в Полтавской области , спас жизнь женщине, вытащив ее из-подо льда.

25 декабря 2018 года в Тернополе полицейский прошел по карнизу многоэтажного дома, чтобы попасть в квартиру и спасти ребенка.

18 октября 2018 года в Виннице патрульный полицейский заступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчины, который пытался их убить.

29 сентября 2018 года в Одессе полицейские спасли трехлетнего мальчика от падения с карниза балкона.

20 августа 2018 года сотрудник подразделения ТОР из Мариуполя, находясь в Харькове обезоружил и задержал мужчину, который угрожал детям пистолетом.

27 июля 2018 года в Донецкой области во время отдыха участковый офицер Олег Ковалев спас на воде ребенка, а сам погиб.

18 апреля 2018 года в Кременчуге Полтавской области патрульные спасли ребенка от пьяных родителей и передали родственникам.

26 марта 2018 года в Николаеве лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус спас девятимесячного ребенка, которого мать, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выбросила с Ингульского моста в реку.

6 марта 2018 года полицейские Кировоградский области спасли из снежной ловушки девятилетнего мальчика.

В октябре 2016 года патрульный Вячеслав Харченко в Киеве спас из пожара семью с шестилетним ребенком.

2 октября 2016 года патрульный полицейский Константин Харченко в Запорожье спас от смерти человека, которому бандиты прострелили легкое.

8 августа 2016 года участковый полицейский из Курахово Донецкой области спас четырехлетнюю девочку и ее семью от угарного газа.

В то же время напомним, что Голосеевский райсуд Киева арестовал двоих подозреваемых в смерти ребенка полицейских .

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