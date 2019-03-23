Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору

По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg 2019-03-23T12:33:00+02:00 Украина По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

В результате ДТП Житомирской области погиб 20-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в селе Бондаревка Коростенского района 22 марта около 13:40.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Hunter, двигаясь по улице села, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в ноябре 2018 года мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова.

28 февраля этого года в Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.

20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

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