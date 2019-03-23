Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору

Сегодня, 12:33

По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg Украина По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

В результате ДТП Житомирской области погиб 20-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в селе Бондаревка Коростенского района 22 марта около 13:40.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Hunter, двигаясь по улице села, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в ноябре 2018 года мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова.

28 февраля этого года в Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.

20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, мотоциклист, житомирская область, коростень

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу

Сегодня, 11:58

Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар

Сегодня, 10:02

В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

Сегодня, 03:06

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

В Китае произошло возгорание туристического автобуса: десятки погибших

Сегодня, 01:34

Пять потерпевших находятся в критическом состоянии

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

На что способно обычное дегтярное мыло

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Как сложилась судьба самого известного Шурика

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Спортсменка с модельной внешностью - Юлия Левченко

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал