"Смеются им в глаза": в сети показали эпичное фото пленных моряков в суде

Украинских военнопленных привезли в суд и держали в стеклянной клетке, но их это не особо смутило перед россиянами

Фото: Getty Images

"Смеются им в глаза": в сети показали эпичное фото пленных моряков в суде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg 2019-02-18T14:45:00+02:00 Украина Украинских военнопленных привезли в суд и держали в стеклянной клетке, но их это не особо смутило перед россиянами

Пленные украинские моряки, которых привезли в Московский городской суд для рассмотрения апелляции на продление их ареста, показали, что не сломлены в неволе. Соответствующее красноречивое фото показал в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

На фото украинцы Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез, находясь в стеклянной клетке, смеются прямо в глаза своим конвоирам, показывая всем своим видом, что не сломлены.

"Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка (российские конвоиры) с серьезными лицами охраняют стеклянную клетку, наши смеются им в глаза", – написал Цимбалюк.

Как сообщалось, сегодня в Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам. Адвокат Николай Полозов объяснил, что Московский суд отправил дело по пятой четверке моряков в Лефортовский суд на исправление недочетов.

Напомним, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля, такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.

13 февраля состоялось рассмотрение апелляции еще по двум четверкам украинцев. В итоге суд принял ожидаемое решение. В то же время сторона защиты объяснила, что данное решение важно для последующих судебных шагов.

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