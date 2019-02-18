"Смеются им в глаза": в сети показали эпичное фото пленных моряков в суде
Украинских военнопленных привезли в суд и держали в стеклянной клетке, но их это не особо смутило перед россиянами
Пленные украинские моряки, которых привезли в Московский городской суд для рассмотрения апелляции на продление их ареста, показали, что не сломлены в неволе. Соответствующее красноречивое фото показал в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
На фото украинцы Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез, находясь в стеклянной клетке, смеются прямо в глаза своим конвоирам, показывая всем своим видом, что не сломлены.
"Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка (российские конвоиры) с серьезными лицами охраняют стеклянную клетку, наши смеются им в глаза", – написал Цимбалюк.
Как сообщалось, сегодня в Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам. Адвокат Николай Полозов объяснил, что Московский суд отправил дело по пятой четверке моряков в Лефортовский суд на исправление недочетов.
Напомним, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля, такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.
13 февраля состоялось рассмотрение апелляции еще по двум четверкам украинцев. В итоге суд принял ожидаемое решение. В то же время сторона защиты объяснила, что данное решение важно для последующих судебных шагов.
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