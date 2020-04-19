Смотря, как переживем Пасху: вирусолог дала прогноз по выходу из карантина

Пик заболеваемости на COVID-19 и смертности от него в Украине ожидается в начале мая. Главным критерием, смягчать ли карантин и когда, станет эпидемическая ситуация после Пасхи и майских праздников. По разным прогнозам – украинцев могут отправить на работу в середине мая или уже с начала июня. Об этом идет речь в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски".

По расчетам Национальной академии наук, пик заболеваемости COVID-19 придется на 2-5 мая. А летальность достигнет максимума 3-8 мая. Это при условии, что карантин будет соблюдаться, а на Пасху и майские праздники люди останутся дома.

"Чтобы начали ослаблять карантин, надо пережить праздники, чтобы люди не пошли в церковь, не собирались на поминальные дни. Чтобы майские праздники прошли без большого количества больных. После 12 мая будет видно, пройдем ли мы спокойно этот период. Дальше будет можно думать об ослаблениях. С чего начинать? Школьников и студентов вряд ли пустят учиться, а транспорт нужно будет запускать, чтобы люди выходили на работу", – рассказала Алла Мироненко, вирусолог Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний.

Источник "Сегодня" в органах власти рассказал, что карантин продлится до середины мая. Потом начнут ослаблять для тех, кто работает, чтобы окончательно не упала экономика. Но для людей в группе риска ограничения планируют оставить – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

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По данным источника в Минздраве, карантин может продлиться вообще до конца мая.

"После Пасхи будем принимать решение по динамике роста заболеваемости. Есть вариант, что карантин может продлиться до конца мая", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что изначально пик заболеваемости в Украине прогнозировали на вторую половину апреля. Как рассказывал недавно замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, 10 тысяч больных COVID-19 к концу апреля – это нормально. По его словам, в Украине динамика роста количества зараженных ниже, чем в соседних странах.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине резко увеличилось число зараженных. В последние дни в Украине увеличивалось число инфицированных ежедневно на 400-500 человек.

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