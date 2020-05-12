Смягчение карантина: Зеленский сделал заявление

Нынешние показатели распространения коронавируса в Украине позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране. Об этом в ходе селекторного совещания с участием представителей Кабмина и правоохранительных органов сказал президент Владимир Зеленский.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", – заявил президент.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 12 мая

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Отметим, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 3373 человека, умерли – 425.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда могут открыть метро и запустить междугородный транспорт.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама