Сначала жара с дождями, потом похолодание: какой будет погода в начале недели

Вернувшееся в Украину потепление снова сбавит обороты, особенно упадет температура на западе

Фото: Сегодня

В понедельник, 22 июля, в Украине продолжится погода с грозами и жарой, а вот во вторник ожидается снова похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптики Наталия Диденко.

По ее словам, 22 июля в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой в западные и северные области страны кратковременные дожди, местами с грозами.

"Фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На востоке и на большинстве территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха 22 июля существенно не изменится – днем ​​25-30, на западе 23-28, на юге и востоке плюс большинстве центральных областей ожидается 28-33 градуса", – написала Диденко.

Синоптик отметила, в местами в Черниговской и Киевской областях немного посвежеет до 23-25 градусов. В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью 15-19 градусов, завтра днем ​​25-27 градусов.

Она отметила, что во вторник ощутимо снизится температура воздуха в большинстве областей Украины, включая Киев.

В свою очередь в Укргидрометцентре на 23 июля прогнозируют особенно существенное снижение температуры на западе. После сегодняшних 28-32 градусов, во вторник будет +20.

Как сообщали новости "Сегодня", во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украину вернулось потепление, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сначала жара с дождями, потом похолодание: какой будет погода в начале недели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"