Снова будет влажно и жарко: синоптики уточнили прогноз до выходных

В течение недели температура воздуха в Украине значительно повысится, а грозовые дожди возможны лишь в некоторых регионах

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Украина находится под воздействием нескольких атмосферных фронтов. И именно они определят дождливую погоду в течение ближайших двух дней. Но, начиная с четверга, температура воздуха будет повышаться, дожди постепенно уйдут. Осадки к выходным будут носить конвективный временный характер. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Несколько атмосферных фронтов будут попеременно заходить на территорию Украины с севера и юга, и именно с ними будут связаны погодные перепады.

Так, во вторник, 16 июля, дожди прогнозируют по всей территории Украины без исключения. На западе страны без гроз, а вот на севере, в центре и на юго-востоке прогнозируют грозы. Температура воздуха в среднем по Украине будет одинаковой – до +22-24, на юге до +26.

В среду, 17 июля, дожди с грозами отступят с юго-востока страны. На остальной территории Украины все также прогнозируют дожди и грозы. В "сухих" регионах в этот день температура воздуха повысится до +27. На остальной территории температурный режим будет на уровне предыдущего дня. На западе – прохладнее всего – до +21.

В четверг, 18 июля, сухая и солнечная погода становится почти на всей территории страны. Исключением могут стать лишь северные регионы, где прогнозируют дожди. Температура воздуха будет составлять от +21 до +24, на юге Украины до +27.

В пятницу, 19 июля, дожди с грозами сместятся на запад Украины. В то же время резко потеплеет до +27, местами до +29. На западе будет прохладнее – до +25.

В субботу, 20 июля, температурный режим в Украине удержится на уровне предыдущего дня. Вместе с потеплением вернутся и грозовые кратковременные дожди. Они прогнозируются по большей части на западе и в некоторых регионах центральной Украины.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, вторая половина июля и весь август будут в основном сухими и с высокой температурой воздуха.

Напомним, что на фоне довольно "свежей" погоды на всей территории Украины в Карпатах даже выпал июльский снег, ненадолго укрыв "шапкой" гору Поп Иван.

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