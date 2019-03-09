Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Софийский собор временно закрыт для богослужений

Сегодня, 01:02

В Министерстве культуры сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта

Фото: www.facebook.com/epifaniy
Фото: www.facebook.com/epifaniy.
Софийский собор временно закрыт для богослужений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/149/fb3/5c5149fb35165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/149/fb3/5c5149fb35165.jpg Украина В Министерстве культуры сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта

Софийский собор в Киеве в ближайшее время будет недоступен для богослужений из-за реставрационных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

В четверг, 7 марта, состоялась встреча главы УГКЦ блаженнейшего Святослава с предстоятелем ПЦУ Епифанием, во время которой стало известно, что Софийский собор временно закрыт для богослужений.

"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение в нашей церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", – говорится в сообщении.

В УГКЦ отметили, что церкви "в начале совместного пути".

"Пока этого единства еще нет, ни одна из церквей-правопреемниц этой церкви не может единолично занимать старинный собор Премудрости Божией, Софии Киевской", - говорится в послании Святослава.

В Министерстве культуры Украины сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта.

Между тем, по состоянию на 8 марта в Православную церковь Украины перешло 452 прихода Московского патриархата. Такие данные приводят на сайте Википедии, где опубликована карта переходов к ПЦУ из УПЦ МП.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, угкц, реставрация, софийский собор, богослужение, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Софийский собор временно закрыт для богослужений". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ПЦУ из Московского патриархата перешло более 450 приходов

Вчера, 20:09

По данным на 8 марта, в ПЦУ перешло 452 религиозных общины

В Хмельницкой области сразу пять приходов перешли в ПЦУ

6 марта, 21:12

Московский патриархат покинули более 430 религиозных общин

Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ из-за давления в оккупированном Крыму

6 марта, 02:45

В ПЦУ просят повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того чтобы прекратить эскалацию гонений

ПЦУ провела второй священный Синод: какие решения приняты

5 марта, 00:29

Мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания

Задержание оккупантами архиепископа Климента: появилась резкая реакция США

4 марта, 18:07

Вашингтон призвал Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму

Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально

4 марта, 11:19

А тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить в ПЦУ

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Почему люди вздрагивают во сне

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Тимошенко снова поймали на лжи
Загрузка...

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Вчера, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

7 марта, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению