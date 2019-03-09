Софийский собор временно закрыт для богослужений
В Министерстве культуры сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта
Софийский собор в Киеве в ближайшее время будет недоступен для богослужений из-за реставрационных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.
В четверг, 7 марта, состоялась встреча главы УГКЦ блаженнейшего Святослава с предстоятелем ПЦУ Епифанием, во время которой стало известно, что Софийский собор временно закрыт для богослужений.
"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение в нашей церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", – говорится в сообщении.
В УГКЦ отметили, что церкви "в начале совместного пути".
"Пока этого единства еще нет, ни одна из церквей-правопреемниц этой церкви не может единолично занимать старинный собор Премудрости Божией, Софии Киевской", - говорится в послании Святослава.
В Министерстве культуры Украины сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта.
Между тем, по состоянию на 8 марта в Православную церковь Украины перешло 452 прихода Московского патриархата. Такие данные приводят на сайте Википедии, где опубликована карта переходов к ПЦУ из УПЦ МП.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
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