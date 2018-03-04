Солнечно и без снега: какой будет погода в понедельник

Начало рабочей недели будет солнечным по всей территории страны, однако это не значит, что зима отступает – днем будет относительно не холодно, а ночью сильный мороз. Наконец и отступили снегопады, передает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны дневная температуры будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 тепла. А вот ночью погода сильно изменится – в среднем температура будет до 16 мороза, местами до 17 градусов.

В центре и на севере страны будет немного прохладней даже днем. Днем синоптики прогнозируют 3-5 гардусов ниже нуля, в Черниговской и Сумской областях – до 6 мороза. Зато ночью немного "теплее", чем на Западе, – 10-12 мороза.

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На востоке страны будет примерно как в центральных областях: днем 4-6 градусов мороза, ночью – 9-11 ниже нуля.

Отметим, что на юге, где традиционно теплее, чем в других областях, также будет сильный ночной мороз – до 12 градусов. Днем – от -1 до 2 тепла.

И только в Крыму будет теплее всего: днем 2-2 тепла, ночью 6-8 мороза.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.