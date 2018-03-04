Солнечно и без снега: какой будет погода в понедельник

Сегодня, 13:26

Ночью и днем будет серьезный перепад температуры воздуха, отмечают синоптики

Погода в Украине. Фото: pixabay.com
Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Начало рабочей недели будет солнечным по всей территории страны, однако это не значит, что зима отступает – днем будет относительно не холодно, а ночью сильный мороз. Наконец и отступили снегопады, передает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны дневная температуры будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 тепла. А вот ночью погода сильно изменится – в среднем температура будет до 16 мороза, местами до 17 градусов.

В центре и на севере страны будет немного прохладней даже днем. Днем синоптики прогнозируют 3-5 гардусов ниже нуля, в Черниговской и Сумской областях – до 6 мороза. Зато ночью немного "теплее", чем на Западе, – 10-12 мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На востоке страны будет примерно как в центральных областях: днем 4-6 градусов мороза, ночью – 9-11 ниже нуля.

Отметим, что на юге, где традиционно теплее, чем в других областях, также будет сильный ночной мороз – до 12 градусов. Днем – от -1 до 2 тепла.

И только в Крыму будет теплее всего: днем 2-2 тепла, ночью 6-8 мороза.

_orig.jpg_283_orig

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.
погода, зима, Мороз, синоптики, весна

Вы сейчас просматриваете новость "Солнечно и без снега: какой будет погода в понедельник". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Амстердам. Фото: amsterdamming.com

В Амстердаме замерзли каналы: невероятные фото и видео

Сегодня, 09:15

В столице Нидерландов так холодно, что каналы покрылись льдом

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Снежные бури в Европе уносят человеческие жизни

Сегодня, 00:30

Как европейцы справляются с непогодой
Загрузка...

Украина

В Украину идут морозы. Фото: ГСЧС

Синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы

Вчера, 14:27

Циклон, который принес сильные снегопады, скоро уйдет  

Запад

Все пострадвшие обратились к медикам. Фото: kerek-info.kz

Жестокая погода: пять жителей Галичины обморозились до больничной койки

Вчера, 12:32

Состояние каждого из пострадавших - средней степени тяжести
Загрузка...