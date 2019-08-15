В Украине немного похолодает: синоптики предупредили о перепаде температур и дождях

В некоторых областях погода сильно испортиться, а где-то еще можно будет загорать

Непогода в Буче. Фото: MyBucha

Сегодня в Украине ожидается перепад температур и ливни на западе. В большинстве регионов без осадков и до 32 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидаются дожди везде, местами сильные и резко спадет температура воздуха до 18-20 градусов.

В центре страны дожди с грозами пройдут только в Житомирской и Винницкой областях. В остальных областях без осадков, но температура воздуха будет колебаться от 24 до 31 градуса. В Киеве 24-26 тепла.

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На севере от 27 до 31 градуса и сухо. Но жарче всего будет в восточных и южных областях. Там синоптики обещают 30-32 градуса и без осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ряде областей были непростые погодные условия – в результате дождя, гроз, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. А на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машины. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Также в сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве. Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

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