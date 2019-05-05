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Совету Европы – 70 лет: дипломаты сказали, как Россия разрушает организацию

5 мая, 18:24

В МИД надеются, что организации хватит сил и здравого смысла не идти на безосновательные уступки России

Фото: AFP

Россия стала причиной кризиса в Совете Европы, заявили в Министерстве иностранных дел Украины в обращении к организации, поздравив ее с юбилеем – 5 мая исполнилось 70 лет со дня ее создания.

Дипломаты напомнили о том, что, став членом Совета Европы в 1995 году, Украина активно работала в его уставных и рабочих органах и приняла более 90 договоров, а украинские граждане имеют возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.

План действий Совета Европы для Украины является инструментом практического взаимодействия в проведении правовых реформ в Украинском государстве в соответствии с европейскими стандартами, отметили в МИД.

"Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", – заявляют в украинском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве считают этот кризис настоящим вызовом для Совета Европы, который ставит его перед выбором – сохранить верность собственным ценностям и принципам или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм", – говорится в комментарии.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории страны, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию.

"Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту", – подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее член украинской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Борислав Береза рассказал, как при помощи своих сателитов в Европе Россия планирует взять реванш в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме того, мы писали, что генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд неоднократно выступал за возвращение России в состав ПАСЕ.

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Тег Россия, юбилей, Совет Европы, МИД Украины

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