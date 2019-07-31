Спадет жара и меньше дождей: синоптики озвучила прогноз погоды на 1 августа

Пока сегодня в Украине штормовое предупреждение, завтра, 1 августа, погода станет более комфортной – спадет жара, утихнет ветер, станет меньше дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в начале месяца ожидается снижением температуры воздуха.
"В четверг в течение дня в Украине предполагается 22-26 градусов, на Черниговщине, в Харьковской и Сумской областях – 17-22 градуса, лишь на юге и на Закарпатье теплее – 25-29 градусов. Дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и вокруг, и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца", – написала Диденко.
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В Киеве август начнется со свежей погоды: завтра ожидается 20-22 градуса, дождь будет чередоваться с солнцем.
"Сегодняшний порывистый ветер завтра утихнет, в дальнейшем незначительное потепление до 25 градусов, которое будет чередоваться с небольшими похолоданиями до 22 градусов", – добавила синоптик.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
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