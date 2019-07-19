Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Опасность будет сохраняться в большинстве регионов 19-21 июля

Фото: Pixabay

В ближайшие дни, сегодня и до 21 июля, в большинстве регионов Украины будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, 21 июля и в Киевской и Житомирской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в течение ближайших пяти дней снова станет по-летнему жаркой, но после двух дней сухого зноя придут дожди и грозы.

Отметим, что из Украины уже ушло похолодание, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"