Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах / Фото: ГСЧС

В большинстве регионов Украины 9-10 сентября будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что пожарная опасность 5 класса сохранится сегодня и завтра в Киевской области.

Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

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Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

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