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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

3 октября, 11:48

Угроза пожаров будет сохраняться в Украине 3-4 октября

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В большинстве регионов Украины сегодня и завтра, 4 октября, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрметцентра, 3-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила более десяти гектаров.

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Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

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