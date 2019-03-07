Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Третий уровень снеголавинной опасности сохраняется в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей
Украинские спасатели предупредили об опасности схода лавин в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 7 марта на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Опасность схода лавин сохраняется в высокогорье Закарпатской области
Дожди со снегом, туман и угроза лавин: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Завтра в Украину придет атмосферный фронт и похолодание, что принесет изменение погоды