Спасатели предупредили туристов о новой опасности в Карпатах

Селевые потоки образуются в результате подъема уровня воды в горных реках

Буковель, Карпаты. Фото: Depositphotos

На фоне повышения уровней воды на реках в Карпатском регионе в горах существует угроза образования селевых потоков. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 25-26 июня на участке Днестра Галич – Залещики, его отдельных горных притоках (в пределах Ивано-Франковской области), на реках бассейна Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями на 8 часов 24 июня", – сообщили в ведомстве.

Указано, что при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и селевого стока.

"В горах существует угроза образования селевых потоков", – добавили в ГСЧС.

При этом в Украине в ближайшие несколько дней будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также отступили дожди.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

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