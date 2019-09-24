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Спасатели предупредили украинцев о пожарной опасности

24 сентября, 09:22

В Киевской области сохранится опасность 5 класса

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Иллюстрация / Фото: ГСЧС

На территории Украины 24-27 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 24-27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни в Киевской области, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

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Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

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