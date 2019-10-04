Спасение жизней: Фонд Рината Ахметова передал больницам еще 23 автомобиля скорой помощи

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова передал еще 23 автомобиля скорой помощи государственным больницам Украины. Из них восемь машин – уникальные неонатальные "скорые" для спасения самых маленьких пациентов, и 15 "реанимаций на колесах". Эти машины закрывают первую сотню современных автомобилей, которые Фонд передал медикам в рамках проекта "200 скорых для Украины".

Со дня старта проекта больницы получили автомобили трех типов: "скорых" А – на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, которая не боится даже самых сложных дорог, "реанимация на колесах" (тип Б) и неонатальные – тип С. Внутри машин – сверхсовременное оборудование, которое способно спасти жизни миллионов украинцев.

Новые "скорые", которые уже работают в больницах со времени предыдущих этапов передачи, успели себя зарекомендовать с наилучшей стороны. В "реанимациях на колесах" есть оборудование, которое позволяет спасать людей в критических ситуациях уже по дороге в больницу – когда счет идет на минуты. В них есть мобильные дефибриляторы и портативные системы реанимации, кислородные аппараты и другая медицинская аппаратура.

"У нас уже работает четыре таких "скорых". Сейчас мы получаем еще две машины, одна идет в Марьинский район Донецкой области – это на линии разграничения, а вторая – в Мариуполь. Новое есть новое: здесь и по технической части все адаптировано к нашим дорогам, и внутри хорошее оборудование, врачи очень довольны", – рассказал Диденко Андрей, главный механик областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Донецкая область).

К неонатальным машинам были высокие требования. Эти машины оборудованы современной аппаратурой, позволяющей перевозить недоношенных малышей – специальным кювезом-инкубатором, который называют "капсулой жизни", и амортизирующей платформой.

"Эта машина будет спасать детские жизни – самое важное, что может быть. Она может перевозить младенцев, которые нуждаются в медицинской помощи, из одной больницы в другую, в частности – из поселков в областной центр, где им могут предоставить специализированную помощь. Харьковская область – большая, а перевозка таких деток с таким оборудованием играет большую роль в их спасении", – говорит Подзолков Юрий, генеральный директор по техническим вопросам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская область).

Так, в "капсуле жизни" поддерживается стабильная и безопасная для младенцев температура и влажность, туда подается кислород. А амортизирующая подвеска обеспечивает недвижимость капсулы, чтобы малыш не чувствовал толчков во время движения.

"В составе нашего учреждения находятся три неонатальных отделения – реанимация, выхаживание недоношенных детей и отделение патологий новорожденных. Также работает выездная неонатальная реанимация. Эта машина предназначена для ее маленьких пациентов. Она будет выезжать круглосуточно и привозить деток со всех районов области и двух родильных домов Черновцов. Также она может транспортировать детей в специализированные учреждения Киева, где им смогут проводить сложные операции, в том числе – на сердце. Такая машина даст возможность быстро и безопасно перевозить малышей и предоставляет им экстренную помощь. Мы госпитализируем деток от 500 грамм, и наличие кювезы и аппарата для искусственной вентиляции легких в машине – это очень важно для их жизни", – говорит Николай Чепель, главный врач клинической больницы Черновицкой области.

В октябре планируют подготовить еще 40 "скорых", а до конца года все автомобили отправятся в больницы – в том числе, в самых отдаленных уголках Украины.

"Проект 200 скорых для Украины" – крупнейшая частная благотворительная инициатива в нашей стране в сфере экстренной медицины за 28 лет независимости. Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи", – сказала на церемонии вручения автомобилей член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко.

Напомним, 17 сентября Фонд Рината Ахметова передал очередные 20 автомобилей скорой помощи в государственные лечебные учреждения 15 областей Украины. Это суперсовременные скорые трех типов: три уникальных авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser; 14 неонатальных автомобилей скорой помощи типа С на базі Citroen Jumper, а также 3 автомобиля скорой медицинской помощи типа В на базе Citroen Jumper.

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