Спецгость YES: лидер U2 Боно впервые приехал в Украину

В ходе своего выступления певец отметил, что Украина должна бороться за мир и свободу

Специальным гостем 15-ой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), имя которого организаторы до последнего держали в секрете, стал лидер ирландской рок-группы U2 Боно.

О его первом визите в Украину стало известно лишь в момент выхода Боно на главную сцену форума, где он во время своего выступления заявил, что Украина должна бороться за мир и свободу.

Фронтмен U2 также добавил, что молится за Украину, чтобы эта борьба была не физической, а духовной.

Комментируя тему коррупции, он заявил, что она больно бьет по развивающимся странам и что решению этой проблемы Европа должна уделять больше внимания.

"Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия. Но от нее есть вакцина – она называется прозрачностью, открытым правлением, гражданским обществом", – сказал он, отметив, что важную роль в борьбе против коррупции играют IT-технологии, которые создают условия, при которых скрыть ее становится труднее.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС. Также президент дал прогноз относительно дефолта.