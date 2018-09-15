Спецгость YES: лидер U2 Боно впервые приехал в Украину

Сегодня, 20:13

В ходе своего выступления певец отметил, что Украина должна бороться за мир и свободу

Фото: yes-ukraine.org
Фото: yes-ukraine.org

Специальным гостем 15-ой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), имя которого организаторы до последнего держали в секрете, стал лидер ирландской рок-группы U2 Боно.

О его первом визите в Украину стало известно лишь в момент выхода Боно на главную сцену форума, где он во время своего выступления заявил, что Украина должна бороться за мир и свободу.

Фронтмен U2 также добавил, что молится за Украину, чтобы эта борьба была не физической, а духовной.

Комментируя тему коррупции, он заявил, что она больно бьет по развивающимся странам и что решению этой проблемы Европа должна уделять больше внимания.

"Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия. Но от нее есть вакцина – она называется прозрачностью, открытым правлением, гражданским обществом", – сказал он, отметив, что важную роль в борьбе против коррупции играют IT-технологии, которые создают условия, при которых скрыть ее становится труднее.

 Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС. Также президент дал прогноз относительно дефолта.
выступление, коррупция, yes, боно

Вы сейчас просматриваете новость "Спецгость YES: лидер U2 Боно впервые приехал в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Pixabay

Все будет, но не сразу: Замгенсека НАТО оценил борьбу с коррупцией в Украине

13 Сентября, 13:07

Алехандро Альваргонсалес назвал борьбу с коррупцией непростой задачей и признал, что правительство страны сталкивается со множеством проблем

Политика

Фото: AFP

Другого пути нет: Порошенко рассказал о борьбе с коррупцией в Украине

9 Июня, 15:50

Глава государства признался, что ему пришлось одолеть дикое сопротивление
Загрузка...
Загрузка...