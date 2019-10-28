Специалисты отчитались об уровне загрязнения воздуха в Украине

/ Фото: dtp.kiev.ua

Значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха в Украине по состоянию на 27 октября не зафиксировано. Об этом сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - указали в ведомстве.

В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

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"Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", – уверили специалисты.

Как отмечается, в общем синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

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"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в период с 28 по 29 октября 2019 года на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации", – подытожили в ГСЧС.

Ранее в воздухе Украины был зафиксирован повышенный уровень угарного газа.

Ранее была названа причина смога в Киеве.

Кроме того, туман и смог, который уже несколько дней испытывают на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан.

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